Получившего ожог 13-летнего подростка спасают врачи больницы скорой помощи в Волгограде

Врачи борются за жизнь ребенка в реанимации Фото: Михаил ФРОЛОВ

Волгоградские врачи борются за жизнь 13-летнего подростка, который залез на вагон зерновоза и получил ожог от удара электрическим током. Сейчас он доставлен в отделение реанимации больницы скорой медицинской помощи №25, о чем сайту volgograd.kp.ru сообщили в Облздраве.

- Состояние стабильное тяжелое, - прокомментировали в комитете здравоохранения.

Напомним, что несчастный случай произошел накануне, 25 апреля, на станции Зезеватка Ольховского района Волгоградской области. 13-летний подросток захотел сделать эффектное фото и для этого залез на вагон, который стоял на станции. Но вместо запоминающегося селфи тинейджер получил разряд током и, как следствие, термические ожоги.