В Волгограде открываются павильон искусств и библиотека в Комсомольском саду

Новые павильоны начнут работать в субботу. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Комсомольском саду в центре Волгограда в субботу, 29 апреля 2023 года, откроют новые павильоны «Народная библиотека» и «Галерея искусств». Волгоградцев ждут в парке в полдень. Сопровождать торжественное открытие новых объектов будет концерт, сообщили сайту volgograd.kp.ru организаторы. Вход для всех свободный.

В павильоне в стиле «лофт» напротив дома на улице Ленина,23 расположится Народная библиотека. Работать она будет каждый день с 12 до 20 часов, в выходные взять здесь книгу для чтения на пару недель можно будет бесплатно. Чтобы стать читателем, нужно зарегистрироваться в группе библиотеки в Вконтакте либо оставить свой телефон и место жительства. Примут здесь и больше ненужные волгоградцам книги.

Во втором павильоне напротив дома 25 расположится Галерея искусств, где будут выставлять работы волгоградских художников. Здесь также планируют мастер-классы по живописи и рисунку, пленэры и прочие интересности.