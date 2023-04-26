В Волгограде сотрудниками полиции задержан торговец валютой

Для валютообмена задержанный даже снял офис Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Волгограде сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции задержали торговца валютой. С февраля прошлого года он проводил операции наличных в арендованном офисе без надлежащей лицензии. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на телеграм-канал МВД РФ.

- По версии следствия, чаще всего к его услугам прибегали студенты-иностранцы волгоградских вузов и коммерсанты, - отметила в сообщении официальный представитель МВД Ирина Волк.

По предварительным данным, доход от подобной деятельности превысил 25 миллионов рублей, а в офисе были изъяты компьютеры, планшеты, мобильные телефоны, а также 6 миллионов рублей и более 16 тысяч долларов. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Организация деятельности по привлечению денежных средств в крупном размере».