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НовостиПроисшествия26 апреля 2023 10:28

В Волгограде сотрудниками полиции задержан торговец валютой

Чаще всего к этой услуге прибегали студенты-иностранцы
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Для валютообмена задержанный даже снял офис

Для валютообмена задержанный даже снял офис

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Волгограде сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции задержали торговца валютой. С февраля прошлого года он проводил операции наличных в арендованном офисе без надлежащей лицензии. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на телеграм-канал МВД РФ.

- По версии следствия, чаще всего к его услугам прибегали студенты-иностранцы волгоградских вузов и коммерсанты, - отметила в сообщении официальный представитель МВД Ирина Волк.

По предварительным данным, доход от подобной деятельности превысил 25 миллионов рублей, а в офисе были изъяты компьютеры, планшеты, мобильные телефоны, а также 6 миллионов рублей и более 16 тысяч долларов. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Организация деятельности по привлечению денежных средств в крупном размере».