В Волгоградской области в дневное время запретят проезд большегрузам

В регионе запретят проезд фур в жару Фото: Иван ВИСЛОВ

На дорогах регионального и межмуниципального значения Волгоградской области введут ограничения для тяжеловесных автомобилей. Большегрузам запретят ездить по магистралям в жару в дневное время суток. Соответствующее постановление подписал губернатор.

Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на опубликованный документ, ограничения будут действовать с 20 мая по 31 августа. С 10.00 до 22.00 фурам будет запрещено ездить по региональным и межмуниципальным дорогам, если температура воздуха будет выше +32 градусов. Областной комитет транспорта должен оповестить об ограничениях Минтранс РФ и органы управления дорогами. Кроме того, на трассах для водителей большегрузов должны появиться информационные знаки о причинах запрета и его сроках.