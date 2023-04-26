Аэрофлот с 26 мая запускает прямые рейсы из Волгограда в Анталью

Турция станет еще ближе для волгоградцев. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Прямые рейсы из Волгограда в Турцию запускает еще один авиаперевозчик. Компания «Россия» начинает полетную программу из Волгограда в Анталию. Летать на курорты можно будет четыре раза в неделю с 26 мая 2023 года, а с 1 июля до конца сезона – ежедневно, сообщили сайту volgograd.kp.ru в авиакомпании «Аэрофлот». Кроме того, запустит прямые рейсы с волжских берегов в Анталию и «Победа».

- С 4 июня дважды в неделю из Волгограда в Анталию будут вылетать рейсы авиакомпании «Победа», - рассказал авиаперевозчик.

На первый майский рейс в Турцию из Волгограда билет сейчас стоит от 35,2 тысяч рублей. С пересадкой в Москве – от 26,7 тысячи. С «Победой» в Анталию первым рейсом улететь можно будет за 21 395 рублей. Но на прямые рейсы в Стамбул компания снизила стоимость билетов в два раза после того, как выяснилось, что они востребованы у жителей Волгограда.