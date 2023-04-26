В Волгоградской области 13-летний подросток забрался на вагон и получил ожоги

В погоне за оригинальной фотографией молодой человек получил разряд током Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Несчастный случай произошел 25 апреля на станции ЗезеваткаОльховского района Волгоградской области. 13-летний мальчик залез на вагон-зерновоз, стоящий на пути станции, чтобы сделать эффектную фотографию, но незамедлительно получил удар электрическим током. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

- Молодой человек получил термические ожоги и с повреждением поверхности тела более 60% был доставлен в лечебное учреждение, - сообщили в следственном отделе.

Волгоградский следственный отдел на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбудил уголовное дело по статье нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.