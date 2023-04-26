В Волгограде на две ночи сузят проезд под путепроводом на ул. Володарского

Дорогу сузят до одной полосы. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Волгограде на две ночи, начиная с 26 апреля 2023 года, сузят проезд под железнодорожным путепроводом на улице Володарского, расположенном в Центральном районе города-героя. Причиной станет плановый ремонт РЖД этого участка путепровода, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии. Ограничения будут действовать с 26 по 28 апреля с 22.00 до 6.00.

- С 22 часов 26 апреля до 6 часов 27 апреля и с 22 часов 27 апреля до 6 часов 28 апреля проезжая часть по улице Володарского под железнодорожным путепроводом будет сужена до одной полосы, - рассказали в администрации Волгограда.

Автомобилистов просят учитывать сужение дороги при планировании поездок по городу.