В Волгограде судят врача-терапевта за фиктивные справки и взятку

СК передал уголовное дело в суд. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Волгоградские следователи направили в Тракторозаводский райсуд уголовное дело в отношении 24-летнего врача-терапевта, обвиняемого в служебном подоге и получении взятки. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, ранее к подсудимому обратился знакомый, который попросил сделать фиктивную справку для студента одного из учебных заведений города.

- За 100 тысяч рублей он изготовил справки о временной за общий период с октября 2022 года по февраль 2023 года. Затем указанные справки были взяткодателем в учебное заведение с целью обоснования своего отсутствия на занятиях в учебное время, - уточнили в областном следкоме.

Медику грозит срок. Также возбуждено уголовное дело в отношении взяткодателя и посредников, передававших деньги.