В Волгограде появится уникальное отделение подготовки химиопрепаратов для онкобольных

ФОТО: Администрация Волгоградской области

В Волгограде готовится к открытию несколько направлений онкологической службы: к открытию готовы новое приёмное отделение, кабинет централизованного разведения химиопрепаратов, диагностический блок, дневной стационар и отделение химотерапии. Глава региона Андрей Бочаров ознакомился с будущими подразделениями. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на администрацию Волгоградской области.

-Мы получили уникальный для страны комплекс, исходя из мирового опыта, российской практики и собственного опыта, который позволяет решать стоящие перед службой задачи, - заявил губернатор.

До конца апреля в Волгоградском онкологическом центре откроются сразу несколько созданных и обновленных отделений. К примеру - капитальный ремонт проведён в приемном покое круглосуточного стационара, возведены зоны ожидания с информационными табло, внедрена электронная очередь, обновлено отделение химиотерапии на 100 коек. На первом этаже капитальный ремонт провели отделение дневного стационара химиотерапевтического профиля — развернуто 5 инфузионных залов, где расположены 66 инфузионных кресел.

Также была проведена модернизация специализированной аптеки учреждения, на базе которой удалось создать кабинет централизованного разведения химиопрепаратов. Провизоры, которые прошли специальное обучение, имеют право подготавливать дорогостоящие противоопухолевые для потребности пациентов. В настоящее время кабинет работает с тремя лекарственными противоопухолевыми средствами.