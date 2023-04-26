Санавиация продолжит работу в Волгоградской области после крушения вертолета

Фото: ЗМСУТ СК России

26 апреля комитет здравоохранения Волгоградской области сообщил о продолжении работы санавиации после крушения медицинского вертолета «Ансат», в результате которого погиб 56-летний пилот Олег Виноградов. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе облздрава, условиями контракта предусмотрена замена воздушного судна.

- На данный момент в распоряжении службы остаётся еще один борт, - уточнили в облздраве.

Напомним, поздним вечером 24 апреля в Городищенском районе рухнул санитарный вертолет. Он летел с кардиоцентра, куда транспортировал тяжелобольного пациента. Не долетев до площадки всего пять километров, воздушное судно упало. Причины ЧП выясняются, возбуждено уголовное дело.