Волжская ГЭС с 25 апреля работает в режиме рыбной полки

Волжская ГЭС раньше времени снизила сбросы воды в 2023 году. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волжская ГЭС с 25 апреля 2023 года работает по графику специального попуска в режиме «рыбохозяйственной полки». Согласно указанию Росводресурсов, сбросы воды до начала мая составят 16 тысяч кубометров в секунду, что соответствует необходимой для нереста «рыбной полке», сообщили сайту volgograd.kp.ru на Волгоградском гидроузле. В этом году сбросы для наполнения ериков Волго-Ахтубинской поймы снизили раньше срока.

- Продолжительность «рыбной полки» будет определена Росводресурсами в зависимости от фактически складывающейся гидрологической обстановки, - рассказали в РусГидро.

Последнее заседание Межведомственной рабочей группы, на котором регулировали наполнение водохранилищ Волжско-Камского каскада, прошло 18 апреля. На этой неделе пройдет следующее заседание, на котором станет ясно, достаточно ли будет воды для удержания «рыбной полки» в низовьях Волги. Решение примут с учетом текущих гидрологических условий.