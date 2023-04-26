Под Волгоградом в пожаре погиб курильщик

Очаг возгорания удалось ликвидировать спустя полчаса. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ночь на 26 апреля в Волгоградской области в пожаре погиб 58-летний мужчина. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального ГУ МЧС, информация о ЧП в хуторе Галушкинский Новоаннинского района поступила около 02.22 часов. На место оперативно прибыли спасатели 47-ой пожарно-спасательной части. Частный дом был практически полностью охвачен огнем. Очаг возгорания удалось ликвидировать спустя полчаса.

Внутри жилища в момент пожара находился мужчина. Он не смог самостоятельно выбраться наружу и к моменту приезда спасателей скончался. Его тело обнаружили в одной из комнат.

- МЧС призывает волгоградцев неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности в быту, на природе. Нельзя разжигать огонь вбили зданий и лесов, необходимо следить за электрическим и печным оборудованием. В случае возникновения пожара необходимо позвонить по телефону «101», - напомнили в региональном МЧС.