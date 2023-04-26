Под Волгоградом простились с погибшим в ходе специальной военной операции Владимиром Калаченко

Мужчину похоронили на родной земле Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Еланском районе Волгоградской области проводили в последний путь местного жителя Владимира Калаченко, погибшего в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в администрации района.

Владимиру было 36 лет, 3 июня он должен был отпраздновать свой 37-й день рождения. Мужчина пошел на СВО в качестве добровольца, погиб 18 марта 2023 года. Похоронили бойца на родной земле – на кладбище в Елани.

«Комсомольская правда» соболезнует родным и близким Владимира Калаченко и всех погибших в ходе спецоперации на Донбассе.