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НовостиОбщество26 апреля 2023 7:13

Под Волгоградом простились с погибшим в ходе специальной военной операции Владимиром Калаченко

Владимир ушел на фронт добровольцем
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Мужчину похоронили на родной земле

Мужчину похоронили на родной земле

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Еланском районе Волгоградской области проводили в последний путь местного жителя Владимира Калаченко, погибшего в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в администрации района.

Владимиру было 36 лет, 3 июня он должен был отпраздновать свой 37-й день рождения. Мужчина пошел на СВО в качестве добровольца, погиб 18 марта 2023 года. Похоронили бойца на родной земле – на кладбище в Елани.

«Комсомольская правда» соболезнует родным и близким Владимира Калаченко и всех погибших в ходе спецоперации на Донбассе.