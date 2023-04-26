Жителей Волгограда и области в мае бесплатно проверят на агрессивный рак кожи

Позаботьтесь о своем здоровье. Фото: Иван ВИСЛОВ

Жители четырех городов Волгоградской области смогут бесплатно пройти обследование на самый агрессивный и опасный вид рака кожи в День диагностики меланомы. Желающих проверить свое здоровье ждут 22 мая 2023 года в пяти отделениях областного кожно-венерологического диспансера в Волгограде, а также в Волжском, Камышине и Михайловке, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения региона.

Меланома встречается не так часто как другие виды рака кожи, но ведет себя очень агрессивно, быстро поражая и другие органы. Опасную опухоль можно полностью вылечить, если вовремя заметить. Диагностика на меланому для волгоградцев будет бесплатной, но потребуется предварительная запись по телефону 8-800-2000-345 или на сайте melanomaday.ru.

День диагностики меланомы 22 мая 2023 года в Волгограде пройдет по адресам: ул. Еременко,70; ул. Новосибирская, 71; пр. Ленина, 45; ул. Арсеньева, 10; ул. Обливская, 5; в Волжском - ул. Московская, 8; в Камышине - мкр. 6 – 13; в Михайловке - ул. Пирогова, 80.