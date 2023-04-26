Под Волгоградом потерпевший умер от травм до судебного решения

Дело направлено в суд. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Прокуратура Новониколаевского района направила в суд уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве знакомого. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, в 2021 году подсудимый ударил приятеля топором по голове. Тот получил серьезную травму, едва не умер.

- Ввиду повреждения мозга, потерпевший был недоступен речевому контакту, поэтому в ходе следствия показания не давал, участие в судебных заседаниях не принимал, - уточнили в прокуратуре региона.

Обвинение строилось по статье «покушение на убийство». Однако в ходе судебного разбирательства потерпевший умер в результате цереброваскулярной болезни, вызвавшей инфаркт мозга. В итоге статью переквалифицировали на «убийство». Мужчине грозит срок.