Под Волгоградом ночью на трассе сломался автобус с 49 пассажирами

Полицейские помогли привезти пассажиров на автовокзал. Фото: Гульнара АХМАДУЛЛИНА

В ночь на 26 апреля на московской трассе сломался автобус, следовавший из Астрахани в Воронеж через Волгоградскую область. Это произошло неподалеку от города Михайловка у села Староселье. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Михайловки, в салоне общественного транспорта находилось 49 человек, в том числе беременная женщина и дети. Информация о случившемся в экстренные службы поступила в час ночи.

- Администрация городского округа совместно с сотрудниками территориального подразделения ОГИБДД ДПС организовали доставку и размещение пассажиров на автовокзале Михайловки, - уточнили в администрации. Медицинская помощь никому не потребовалась.

За пассажирами направили еще один автобус из Воронежа. Он прибудет на автовокзал около 9-10 часов в среду и доставит людей к месту прибытия.