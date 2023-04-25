Отключат свет 26 апреля в многоэтажках на юге Волгограда

Электричества не будет весь рабочий день. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Из-за плановых работ энергетиков в зоне отключений электричества в среду, 26 апреля 2023 года, окажутся дома на двух улицах Красноармейского района Волгограда. Без света и работающих электроприборов оставят тысячи жителей многоквартирных домов на бульваре Энгельса и проспекте Героев Сталинграда, сообщили сайту volgograd.kp.ru в электросетевой компании «Россети Юг».

Так, 26 апреля 2023 весь день – с 9.00 до 17.00 – среди обесточенных коммунальных страдальцев будут жители домов №22-28 на бульваре Энгельса, а также домов №50-54 на проспекте Героев Сталинграда. Тем, кто в это время не уйдет на работу, лучше заранее позаботиться о подзарядке гаджетов и спланировать день без света, холодильника, электроплит, компьютера и прочих благ современной цивилизации.