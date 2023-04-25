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НовостиНедвижимость25 апреля 2023 14:41

Отключат свет 26 апреля в многоэтажках на юге Волгограда

В зоне отключений электричества 26 апреля 2023 года окажутся дома на двух улицах Красноармейского района Волгограда
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Электричества не будет весь рабочий день.

Электричества не будет весь рабочий день.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Из-за плановых работ энергетиков в зоне отключений электричества в среду, 26 апреля 2023 года, окажутся дома на двух улицах Красноармейского района Волгограда. Без света и работающих электроприборов оставят тысячи жителей многоквартирных домов на бульваре Энгельса и проспекте Героев Сталинграда, сообщили сайту volgograd.kp.ru в электросетевой компании «Россети Юг».

Так, 26 апреля 2023 весь день – с 9.00 до 17.00 – среди обесточенных коммунальных страдальцев будут жители домов №22-28 на бульваре Энгельса, а также домов №50-54 на проспекте Героев Сталинграда. Тем, кто в это время не уйдет на работу, лучше заранее позаботиться о подзарядке гаджетов и спланировать день без света, холодильника, электроплит, компьютера и прочих благ современной цивилизации.