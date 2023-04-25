В Волгограде у ТЦ Зельгрос нашли человеческие останки

СК организовал проверку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Волгоградский следком организовал проверку по факту обнаружения человеческих останков. Части скелета нашли в овраге у торгового центра «Зельгрос» на улице Еременко №49. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, скелетированные останки отправили на экспертизу.

- Со слов эксперта, давность смерти не более 6 месяцев, видимых механических повреждений не обнаружено, принадлежат предположительно женщине 60-65 лет, - уточнили в ведомстве.

В настоящий момент назначили необходимые экспертизы, по результатам которых будет известно, что стало причиной смерти.