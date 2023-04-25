В Волгоградской области ожидается потепление до +22 градусов

В Волгограде с каждым днем становится теплее. Фото: Юлия Данильченко

В середине рабочей недели в Волгоградской области ожидается потепление. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в синоптики регионального Гидрометцентра, температура воздуха будет колебаться от +17 до +22 градусов тепла. Ночью прогнозируют +5...+10 градусов. При этом в городе герое будет ночью +8...+10, днем +19...+21 градус.

В среду в некоторых районах области пройдут небольшие дожди, преимущественно ночью и ранним утром. Днем осадков не ожидается. Жителей предупреждают о сильном ветре, порывы которого достигнут 20 метров в секунду. Лучше не парковать машины рядом со старыми деревьями и шаткими конструкциями.