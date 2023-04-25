В Волгограде откроется образовательный культурно-творческий центр для молодежи

У молодежи Волгограда появится еще один свой центр Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В самом центре Волгограда в скором времени может появиться современная многофункциональная площадка для подрастающего поколения. Пока власти подбирают подходящую территорию для строительства или же реконструкции здания, где расположится культурно-творческий центр. Об этом губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил сегодня, 25 апреля, на встрече с творческой молодёжью.

По заверению главы региона, в образовательном центре расположатся репетиционные, творческие, образовательные, дискуссионные зоны. Все идеи будут обсуждаться и прорабатываться не только экспертным сообществом, но также школьниками и студентами, молодыми специалистами.

Также Андрей Бочаров рассказал молодежи, что в Волгоградской области сна данный момент есть задумки на счет создания областного творческого объединения, которое бы могло охватить ведущие коллективы различных жанров, а также ведется огромная работа в рамках деятельности образовательных организаций.