В Волгограде раскопали Рабоче-Крестьянскую улицу из-за коммунальной аварии

Порыв произошел прямо возле ЗАГСа Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Ворошиловском районе Волгограда вновь начали перекапывать ведущую улицу Рабоче-Крестьянскую. Волгоградцы, спешащие утром на работу, обратили внимание на огромное количество рабочих и техники «Концессий водоснабжений», а также огромный котлован, наполненный дождевой водой возле здания районного ЗАГСа.

Пресс-служба «Концессиий водоснбажения» подтвердила сайту volgograd.kp.ru, что в этом месте ведутся аварийные работы:

- Бригада проводит работы по устранению технологического нарушения на трубопроводе малого диаметра, - прокомментировали в пресс-службе.

В «Концессиях» также заверили, что рабочие завершат ремонт до конца дня.