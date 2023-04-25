В Волгоградской области число заболевших ОРВИ резко выросло на 2,5% Фото: Олег УКЛАДОВ

В Волгоградской области на минувшей 16 календарной неделе отмечается рост заболеваемости ОРВИ на 2,5%. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, вспышки болезней наблюдаются в детских коллективах в возрасте от 7 до 14 лет.

- Среди циркулирующих респираторных заболеваний вирусы гриппа составляют 17,4% от общего числа положительных находок (все случаи - грипп В), - отметили в ведомстве.

Чаще всего волгоградцы заражаются обычными ОРИ типа риновируса и аденовируса. В образовательных учреждениях проводятся профилактические мероприятия. Жителям региона настоятельно рекомендуют при первых признаках ОРВИ обращаться за медицинской помощью.