В Волгограде завершили реставрацию полотна в музее-панораме «Сталинградская битва»

Реставраторы убрали более 200 кг пыли Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде завершилось восстановление легендарной панорамы «Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом» в музее-панораме «Сталинградская битва». Художники студии военных художников имени Грекова реставрировали холст и предметный план в кратчайшие сроки. Работу коллектива оценил и поблагодарил реставраторов губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на администрацию Волгоградской области.

- Интересно, что последующие поколения проводят реставрацию тех работ, которые изначально и делала студия Грекова — ваши учителя. И то, что демонстрирует студия здесь — высочайшего уровня работа. Большое спасибо всем участникам реставрации, — отметил глава региона.

И действительно, студия имени Грекова имеет непосредственно прямое отношение к легендарному полотну – ведь именно они создавали и основную панораму, и диораму на первом этаже музея. Молодые реставраторы признались, что их панорама поразила своим масштабом – его бесшовный холст имеет размеры 16 на 120 метров.

Реставраторы приступили к работе в феврале 2023 года, после пышного празднования 80-летия Победы в Сталинградской битве. Художники удалили почти 200 кг пыли, заменили светоотражающий экран, на одной диораме полностью перетянули испортившийся холст. Коллектив обещал завершить все работы ко Дню Победы, но полностью сдать все работы удалось еще раньше.