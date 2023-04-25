«Ситиматик-Волгоград»: как получить адресную справку

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) напоминает жителям – если вы получили платежный документ, в котором обнаружили некорректные сведения: не верно указаны фамилия/имя/отчество собственника, адрес домовладения, количество проживающих в помещении лиц или иная информация, просьба направить обращение в адрес регионального оператора по обращению с ТКО или через наших официальных представителей. Актуальность информации должна быть подтверждена адресной справкой Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Волгоградской области. Получить справку может только собственник жилого помещения.

Как получить адресную справку:

Обратиться на сайт 34.мвд.рф и заказать государственную услугу на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций):

- Сформировать электронное заявление и направить его на рассмотрение в орган государственной власти;

- Самостоятельно записаться на прием в удобное для Вас время.

Обратиться в любой отдел по вопросам миграции ГУ МВД России по Волгоградской области. Контактная информация о подразделениях по вопросам миграции;

Получить в терминале талон c номером нужного окна;

В терминале нужно выбрать раздел «Предоставление адресно-справочной информации», далее «Получение адресно-справочной информации-физическим лицам (их уполномоченным представителям)»;

При обращении в окно, по очереди, необходимо предоставить следующие документы: паспорт гражданина РФ и документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение (свидетельство о праве собственности или выписка из ЕГРН);

Если документы в порядке, инспектор выдаст бланк заявления, который необходимо заполнить (заявление (запрос) о предоставлении государственной услуги «Предоставление адресно-справочной информации»);

Инспектор сообщит, когда справка будет готова.

К полученной справке нужно приложить заполненное заявление, которое можно скачать на официальном сайте «Ситиматик-Волгоград».

Пакет из двух документов можно направить любым удобным способом:

- через участки по работе с населением АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК (только для жителей г. Волгограда), адреса и режим работы можно уточнить на сайте;

- через участки по работе с населением ПАО «Волгоградэнергосбыт» (для жителей всех районных центров Волгоградской области и г. Волжского). Адреса и режим работы доступны на официальном сайте регоператора в разделе «Документы и информация для физических лиц»;

- на информационном портале: (для жителей области). Телефон горячей линии ООО «МРЦ»: 8 (8442) 326-000 (понедельник-пятница с 8-00 до 17-00).

- через форму обратной связи на официальном сайте регионального оператора по обращению с ТКО..

Обратиться лично можно по адресу: 400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д.40 (3 этаж, здание отделения дополнительного офиса ПАО «Сбербанк», вход с противоположной стороны).

Режим работы: пн.-чт.: 08:00 -17:00, пт.: 08:00 - 16:00 (обеденный перерыв: 12:00-12.48)

Телефоны для справок ООО «Ситиматик-Волгоград»: 8 (8442) 23-23-23; 8 (991) 361-11-36 (ежедневно с 8-00 до 20-00).

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