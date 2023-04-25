В Волгоградской области нашли в мед с антибиотиком Фото: Александр ХИТРОВ

Россельхознадзор Волгоградской области обнаружил в меде от ООО «Южная пищевая компания» следы антибиотика. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального надзорного ведомства, специалисты отобрали пробы продукции на предприятии и провели исследования.

- Специалистами обнаружены антибиотики (хлорамфеникол, метронидазол) а также несоответствие по диостазному числу, что свидетельствует о несоответствии требованиям закона, - уточнили в Россельхознадзоре.

Производителю выдали предостережение, также материалы исследований направили в прокуратуру для принятия мер реагирования.