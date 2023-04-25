В Волгоградской области сбили двух подростков 14 и 16 лет

Дети попали в больницу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За минувшие сутки, 24 апреля, в Волгоградской области двое подростков пострадали на дорогах. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, в больницу попали дети 14 и 16 лет. Первое ДТП произошло в Урюпинске около семи вечера на улице Штеменко. 52-летний водитель «Рено Логана» ехал в сторону Черняховского и у дома №1 сбил 14-летнего велосипедиста, который выскочил на дорогу на красный сигнал светофора.

Около девяти вечера в Волжском 43-летний водитель «Шевроле Авео» выезжал с парковки у торгового павильона на улице Ленина и наехал на 16-летнюю школьницу, которая переходила дорогу по правилам.

- В результате ДТП пешеходы доставлены в медицинское учреждение, - уточнили в полиции.