В Волгограде на видео попал наезд «Лады» на коммунальщика на Аллее Героев

Кадр с видео ГУ МВД России по Волгоградской области

В центре Волгограда вечером в понедельник сотрудник коммунальной службы попал под машину. ДТП произошло в 22.25 на проспекте Ленина рядом с Аллеей Героев. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, 37-летний водитель «Лады Веста» напротив дома №5 на проспекте Ленина наехал на 48-летнего пешехода, который шел по дороге. Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения.

По кадрам в видео видно, что коммунальщик вышел на дорогу со стороны медицинского университета и пошел по третьей полосе проспекта Ленина по ходу движения машин. Мужчина не видел, что сзади едет «Лада», которая не успела вовремя притормозить. В результате аварии сотрудника коммунальной службы с травмами госпитализировали.