Рухнувший под Волгоградом вертолет санавиации Ансат летал 17 лет

Фото: ЗМСУТ СК России

Накануне, 24 апреля, в Волгоградской области на территории Городищеного района при возращении на постоянное место базирования рухнул вертолет санавиации «Ансат». Внутри в момент крушения находился 66-летний пилот Олег Виноградов, который погиб на месте. Как стало известно сайту volgograd.kp.ru из открытых источников, вертолет с бортовым номером RA-20012 более пяти лет принадлежит ЗАО «Русские вертолетные системы». Он был собран на Казанском вертолетном заводе в 2006 году, в эксплуатации находился 17 лет 3 месяца. В настоящий момент выясняются обстоятельства крушения воздушного судна.

Напомним, вечером в понедельник пилот возвращался с задания на базу в районе Ерзовки. По пока неизвестным причинам вертолет упал неподалеку от жилых массивов.

На месте работают специалисты, сотрудники правоохранительных органов.