Прокуратура организовала проверку после падения вертолета санавиации под Волгоградом

Фото: Южная транспортная прокуратура.

25 апреля Южная транспортная прокуратура начала проверку по факту крушения вертолета санавиации в Волгоградской области, в результате которого погиб пилот. Напомним, трагедия произошла накануне вечером на территории Городищенского района. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, прокуратура выяснит, соблюдалось ли законодательство о безопасности полетов.

- На место происшествия выехал Волгоградский транспортный прокурор для координации действий сотрудников полиции, следственного комитета, МЧС, - уточнили в ведомстве.

Вертолет «Ансат» рухнул вне жилых массивов. Из жителей никто не пострадал. Сам же пилот возвращался с задания на площадку и по неизвестны причинам потерял управлением над воздушным транспортом. Его тело обнаружили среди обломков. Выясняются обстоятельства ЧП.