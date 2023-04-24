В Волгограде клинику пластической хирургии «Ассоль» лишили лицензий

Клиника больше не сможет принимать клиентов Фото: Иван МАКЕЕВ

Комитет здравоохранения Волгоградской области отозвал лицензии на осуществление медицинской деятельности клинику пластической хирургии «Ассоль», расположенной в Ворошиловском районе. Но это не единственная лицензия, которую облздрав отбирает у частной клиники. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на приказы комитета здравоохранения.

Согласно открытым данным, помимо прекращения действия лицензии на медицинскую деятельность, клиника «Ассоль» также лишилась права на использование и оборот наркотических средств, психотропных веществ и культивированию наркосодержащих растений. На обоих документах подпись датирована 21 апреля. То есть, по факту, врачи учреждения не имеют право проводить операции и вводить сильнодействующие обезболивающие вещества.

Напомним, что клиника была признана банкротом. У медицинского учреждения возникли огромные долги за неуплату налогов – около 15 миллионов рублей, - и в 2020 году к ним нагрянули судебные приставы с целью арестовать имущество - компьютеры и телевизоры, мебель и прочую технику. Спустя полтора года часть земельного участка и здания клиники удалось продать предпринимателю из Калмыкии Алексею Калмыкову за 21,5 миллиона. Но, видимо, даже продажа части помещения не смогло предотвратить окончательное закрытие частной клиники.