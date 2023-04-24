Оглушительный хлопок испугал жителей 3 районов Волгограда

Волгоградцы оказались слишком напуганы звуком неизвестного происхождения Фото: Александр КУЛИКОВ

Днем 24 апреля волгоградцы сразу в нескольких районах услышали оглушительный грохот. Напуганы были жители Красноармейского, Кировского, Ворошиловского районов, ужасный резкий звук услышали даже на другом берегу Волги жители Краснослободска. Своими переживаниями волгоградцы делятся в соцсетях с 16 часов, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

«Слышал, аж окна тряхануло!», «В Ворошиловском страшно гремело», «В Кировском, на Лавровой слышно», «В слободе слышно. И не только».Точного объяснения этому явлению пока нет. Кто-то предположил, что это природная стихия – гром, а кто-то сослался на загадочный завод «Взрывпром», на котором постоянно проводят испытания.

Однако официального подтверждения о каких-либо ЧП в ряде районов Волгограда и окрестностях на данный момент нет. В ГУ МЧС России по Волгоградской области сообщили, что им не поступало информации о каких-либо происшествиях, которые могли бы сопровождаться подобными звуками.