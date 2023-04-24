В Волгоградской области затопленный мост из-за сбросов на ГЭС восстановят военные

Фото: администрация Ленинского района

В Ленинском районе Волгоградской области в течение десяти дней нарушено сообщение между поселками Заплавное и 8-е марта. 14 апреля был затоплен понтонный мост через Ахтубу, соединяющий населенные пункты. Его помогут восстановить военные. 24 апреля военнослужащие 187-го Псковского межвидового регионального учебного центра, который дислоцируется в Волжском, доставили 12 понтонов. Об этом сообщил глава Ленинского района Андрей Денисов.

Монтаж моста начнется во вторник. Пока же поселок 8-е марта остается без какой-либо дороги к другим населенным пунктам. Добраться возможно только на лодках.

Напомним, понтонный мост между поселками 8-е марта и Заплавное затопило из-за увеличившихся сбросов на Волжской ГЭС.