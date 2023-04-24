В Волгограде 25 апреля электричество временно отключат в трех районах

В Волгограде во вторник свет отключат в трех районах Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Волгограде во вторник отключения электричества не будут масштабными, они затронут 3 района. Из-за плановых ремонтных работ обесточат дома на 19 улицах и в одном СНТ. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в компании «Россети Юг - Волгоград», 25 апреля электроснабжения временно не будет в Ворошиловском, Советском и Кировском районах.

В Ворошиловском районе света не будет с 9.00 до 16.00 на ул. Молодежной, 1-21, 1а, 2-14, 3/1, 11/1, 33, 35, 37, 39, 41, ул. Приовражной, 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 8/1, 8/3, ул. Центральной, 43а, в пер. Тупиковом, 6, 7, 8, в СНТ «Микояновском».

В Советском районе с 9.00 до 17.00 не смогут воспользоваться электроприборами жители домом на пр. Университетском, 72, 74, 76, 78, 80, 82, ул. Богданова, 1, 3, 5, 5а, 7, 9, 11, 13, 15, 17, ул. Габышева, 2/1, ул. Виноградной, ул. Венской, ул. Мариинской, ул. Иверской, ул. Дунайской, ул. Княгинской, ул. Средневолжской.

В Кировском районе с 9.00 до 17.00 электричество отрубят на ул. Терновой, 53-111, ул. Сивашской, 1-17, 2-18, ул. Радищева, 10-16, 11, в пер. Добролюбова, 7-9, 8-12, пер. Никитина, 1-7.