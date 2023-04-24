В Волгограде почти 2 месяца ищут без вести пропавшего 61-летнего мужчину

Следователи организовали процессуальную проверку Фото: Олег ЗОЛОТО

В Волгограде следователи Краснооктябрьского района организовали процессуальную проверку из-за безвестного исчезновения 61-летнего мужчины. Джамалудин Рамазанов ушел из дома 28 февраля и до сих пор не вернулся. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области.

Фото: СУ СКР по Волгоградской области

Рост пропавшего мужчины 170-175 сантиметров, у него худощавое телосложение, на голове седые короткостриженые волосы. Он является инвалидом первой группы по зрению. Волгоградцев просят помочь в поисках.

- Органы следствия обращаются ко всем, кто располагает сведениями о возможном месте нахождении или последнем месте пребывания Рамазанова Д.Г. с просьбой сообщить эту информацию по телефонам 8-988-394-95-35, 76-36-55, либо по номеру 02, - отметили в следкоме.