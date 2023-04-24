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НовостиОбщество24 апреля 2023 13:19

В Волгограде разработают проект восстановления Памятника Чекистам

Компании предстоит отреставрировать памятник, которому уже более 75 лет
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
После благоустройства территории, власти Волгограда взялись за реконструкцию памятника

После благоустройства территории, власти Волгограда взялись за реконструкцию памятника

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде определились с подрядной организацией, которая разработает проектно-сметную документацию для восстановления памятника воинам 10-ой Дивизии НКВД. За реконструкцию Памятника Чекистам взялась волгоградская организация «Волгоградохранкультура» о чем сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе мэрии города.

- У организации есть лицензия, необходимая для работы с объектами культурного наследия, к тому же, специалисты компании уже разрабатывали проекты восстановления ряда объектов культурного наследия в Волгограде, Ставрополе, Нижнем Новгороде, а также других городах России, - заявили в администрации Волгограда.

Подрядчик ранее себя уже зарекомендовал, разработав проектно-сметную документацию реконструкции для памятного знака в Краснооктябрьском районе в честь воинов-интернационалистов, погибших в Афганистане, и семи башен танка Т-34 переднего края обороны Сталинграда.

Теперь «Волгоградохранкультура» предстоит выполнить комплекс изысканий, обследовать состояние памятника, который был установлен еще в 1947 году, а затем подготовить проект реставрации памятника. После он должен пройти государственную историко-культурную экспертизу.