В Волгограде разработают проект восстановления Памятника Чекистам

После благоустройства территории, власти Волгограда взялись за реконструкцию памятника Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде определились с подрядной организацией, которая разработает проектно-сметную документацию для восстановления памятника воинам 10-ой Дивизии НКВД. За реконструкцию Памятника Чекистам взялась волгоградская организация «Волгоградохранкультура» о чем сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе мэрии города.

- У организации есть лицензия, необходимая для работы с объектами культурного наследия, к тому же, специалисты компании уже разрабатывали проекты восстановления ряда объектов культурного наследия в Волгограде, Ставрополе, Нижнем Новгороде, а также других городах России, - заявили в администрации Волгограда.

Подрядчик ранее себя уже зарекомендовал, разработав проектно-сметную документацию реконструкции для памятного знака в Краснооктябрьском районе в честь воинов-интернационалистов, погибших в Афганистане, и семи башен танка Т-34 переднего края обороны Сталинграда.

Теперь «Волгоградохранкультура» предстоит выполнить комплекс изысканий, обследовать состояние памятника, который был установлен еще в 1947 году, а затем подготовить проект реставрации памятника. После он должен пройти государственную историко-культурную экспертизу.