На севере Волгограда завершилось строительство крупного склада логистического комплекса

Фото: администрация Волгограда

В Краснооктябрьском районе Волгограда построили очередной объект регионального логистического комплекса. В поселке Солнечном завершилось возведение склада площадью 45 тысяч квадратных метров. Сейчас на объекте проводится наладка холодильного оборудования. После запуска склада он обеспечит 870 новых рабочих мест, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе мэрии.

- Общее же количество рабочих мест, создаваемых логистическим комплексом – порядка 3800, - уточнили в городской администрации.

Общая площадь транспортно-логистического центра, который продолжает строиться, будет составлять 100 тысяч квадратных метров. В нем будет 20 основных и вспомогательных объектов, в том числе складские и холодильные помещения. Грузооборот комплекса составит около 4,1 миллиарда тонн в год.