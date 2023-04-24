«Ситиматик-Волгоград» вывез 1723 килограмма отходов, собранных в ходе акции «Чистые игры»

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Компания «Ситиматик-Волгоград» в очередной раз выступила партнером и участником проекта «Чистые игры», которые состоялись на территории, расположенной вблизи набережной реки Волга рабочего поселка Светлый Яр. Спецтранспортом, предоставленным региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), в общей сложности, было вывезено 308 мешков бытовых отходов.

Напомним, «Чистые игры» – это командные соревнования по очистке природных территорий от мусора и разделению собранных отходов. Большую часть собранных в ходе акции отходов составили пластик и стекло. Всего в экоигре приняли участие 66 активистов, объединившихся в 17 команд, состоящих из учеников, студентов, чиновников, пенсионеров и неравнодушных граждан, сопровождали мероприятие 15 эковолонтеров. За два часа участникам удалось собрать: 171 мешок пластика, 74 мешка стекла, 19 мешков металла, 43 мешка смешанных отходов, 135 килограмм покрышек и 51 килограмм крупногабаритных отходов. Все это было утилизировано надлежащим образом, а полезные фракции отправлены на переработку.

Победителями экологических соревнований стала объединенная команда школьников с. Большие Чапурники «Веселые ребята». Второе и третье места заняли команды учащихся Светлоярской школы №1 «Гламурные акулы» и «Макаки».

Уже традиционной изюминкой соревнований стал конкурс на поиск необычных «артефактов» и рассказ легенды про них. На этот раз участниками были обнаружены ботинки, советский стул, старый телевизор, изолятор для электросетей и очки, которые нашли нового хозяина прямо на мероприятии. Победителем номинации «Артефакты» была признана команда «Веселые ребята», занявшая первое место в общем зачете, с творческой презентацией найденных ботинок под названием «Бархатные тяги».

Отметим, что «Ситиматик-Волгоград» поддерживает проект «Чистые игры» на территории Волгоградской области на постоянной основе - с 2019 года обеспечивает вывоз отходов, собранных в ходе серий природоохранных мероприятий проекта.

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