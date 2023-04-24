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НовостиПолитика24 апреля 2023 12:20

В Волгоградской области трем населенным пунктам присвоят звание «Рубеж Сталинградской доблести»

Им выделят по 10 миллионов рублей
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Новое почетное звание присвоят трем населенным пунктам региона

Новое почетное звание присвоят трем населенным пунктам региона

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Волгоградская областная дума подготовила законопроекты, по которым трем населенным пунктам региона будет присвоено почетное звание «Рубеж Сталинградской доблести». Речь идет про Котельниково, Серафимович и станицу Клетскую. Каждый из населенных пунктов получит с почетным статусом по 10 миллионов рублей.

Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на опубликованные документы, законопроекты подготовил комитет по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию территорий. Их рассмотрят на заседании комиссии, а затем вынесут для утверждения депутатами регионального парламента.

В законопроектах отмечается, что происходило в Котельниково, Серафимовиче и Клетской в период Сталинградской битвы. Населенные пункты после утверждения подготовленных документов получат по 10 миллионов рублей на установку памятных знаков, благоустройство парков и скверов, увековечивание памяти участников Сталинградской битвы и о событиях, которые стали основанием для присвоения звания «Рубеж Сталинградской доблести».

- Финансирование расходов осуществляется в пределах средств, предусмотренных комитету по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области в областном бюджете на 2023 год, - уточняется в трех законопроектах.

Напомним, депутаты облдумы утвердили почетное звание «Рубеж Сталинградской доблести» в 2023 году. Оно будет присваиваться населенным пунктам региона, в которых проявлялся героизм солдат и офицеров Красной Армии. Котельниково, Серафимович и Клетская станут первыми обладателями почетного звания. В дальнейшем будет присваиваться по одному званию «Рубеж Сталинградской доблести» каждый год.