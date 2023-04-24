В Волгоградской области трем населенным пунктам присвоят звание «Рубеж Сталинградской доблести»

Новое почетное звание присвоят трем населенным пунктам региона Фото: Екатерина СИМОХИНА

Волгоградская областная дума подготовила законопроекты, по которым трем населенным пунктам региона будет присвоено почетное звание «Рубеж Сталинградской доблести». Речь идет про Котельниково, Серафимович и станицу Клетскую. Каждый из населенных пунктов получит с почетным статусом по 10 миллионов рублей.

Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на опубликованные документы, законопроекты подготовил комитет по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию территорий. Их рассмотрят на заседании комиссии, а затем вынесут для утверждения депутатами регионального парламента.

В законопроектах отмечается, что происходило в Котельниково, Серафимовиче и Клетской в период Сталинградской битвы. Населенные пункты после утверждения подготовленных документов получат по 10 миллионов рублей на установку памятных знаков, благоустройство парков и скверов, увековечивание памяти участников Сталинградской битвы и о событиях, которые стали основанием для присвоения звания «Рубеж Сталинградской доблести».

- Финансирование расходов осуществляется в пределах средств, предусмотренных комитету по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области в областном бюджете на 2023 год, - уточняется в трех законопроектах.

Напомним, депутаты облдумы утвердили почетное звание «Рубеж Сталинградской доблести» в 2023 году. Оно будет присваиваться населенным пунктам региона, в которых проявлялся героизм солдат и офицеров Красной Армии. Котельниково, Серафимович и Клетская станут первыми обладателями почетного звания. В дальнейшем будет присваиваться по одному званию «Рубеж Сталинградской доблести» каждый год.