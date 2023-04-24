25 апреля в Волгоградской области пройдет сильный дождь с грозой

Ливни возвращаются в Волгоград Фото: Алексей БУЛАТОВ

Непогода вновь возвращается в Волгоградскую область. По заверению синоптиков Гидрометеоцентра РФ, во вторник, 25 апреля нас снова ожидают ливни с грозами. А вот волгоградский ЦГМС дает куда более развернутый прогноз.

Как сообщили volgograd.kp.ru в региональном ЦГМС, по области 25 апреля ожидают кратковременные дожди, утром и днем в отдельных муниципалитетах они могут перейти в ливень. В отдельных районах гроза. Ветер ночью северо-восточный, восточный 8-13 м/с, днем юго-восточный 7-12 м/с, возможны местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +8 градусов, днем потеплеет до +20.

В областной столице также синоптики обещают кратковременный дождь и грозу. Ветер восточного направления 8-13 м/с. Температура ночью +8...+10 градусов, днем +16...+18.