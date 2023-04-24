В Волгограде начали возвращать первоначальный вид медуниверситету

В Волгограде начали восстанавливать фасад медицинского университета Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В центре Волгограда начались работы по капитальному ремонту фасаду и кровли главного корпуса ВолгГМУ, который находится в бывшей областной высшей партийной школе имени Сталина. Шестиэтажное здание было построено в 1943 году. За 70 лет фасад ни разу не обновлялся. Теперь его приводят в первоначальный вид.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ВолгГМУ, здание является объектом культурного наследия регионального значения. Оно было построено по проекту Василия Симбирцева и Ефима Левитана. К Сталинградскому медицинскому университету здание партшколы перешло в 1960 году.

Проект капитального ремонта фасада и кровли прошел все необходимые экспертизы, у подрядчика есть нужная лицензия. Работы выполняет ООО «Гарантстрой», компании выделят 235 миллионов 338 тысяч рублей.

Работы стартовали со стороны улицы Володарского. Фото: ВолгГМУ.

- Ремонт начался с корпуса на улице Володарского. Белые пластиковые окна здесь заменят на ламинированные под дерево. Историческая расстекловка при этом будет сохранена, - отметили в вузе.

Со стороны Аллеи Героев на входе в здание университета будут установлены 3 массивные дубовые двери, обновятся входы со стороны проспекта Ленина и в аптеку. Во время работ на фасаде устранят повреждения декоративных элементов, заменят покрытие карниза. Кроме того, будет восстановлена утраченная балюстрада и контур бюста Иосифа Сталина на фасаде. Будут заменены покрытие кровли и водостоки, приведут в порядок слуховые окна, строители выполнят грунтовочные и окрасочные работы. На здание повесят новые светильники.

По контракту, все работы должны завершиться не позднее 15 декабря 2024 года.