Под Волгоградом в поле нашли тело мужчины, бурившего скважину

СК организовал проверку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгоградской области следственный комитет проводит проверку по факту гибели 56-летнего мужчины. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, тело обнаружено в Николаевском районе в четырех километрах от поселка Победа. Известно, что трагедия произошла 22 апреля. В этот день погибший вместе со знакомым занимался бурением скважины.

При каких обстоятельствах скончался житель, пока неизвестно. Следователи Николаевского МрСО устанавливают события того дня.

- Тело без телесных повреждений и признаков насильственной смерти, организована проверка, - уточнили в следственном комитете региона.