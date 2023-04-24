7 волгоградских вузов вошли в рейтинг лучших учебных заведений России

Фото: ВГСПУ

Все главные вузы Волгограда попали в список лучших учебных заведений страны. Такой чести удостоились также 411 университетов, академий и институтов России. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили аналитики hh.ru.

Для составления рейтинга специалисты изучили более 2 миллионов резюме соискателей в возрасте от 18 до 24 лет и 500 тысяч резюме выпускников 2021–2022 годов. Оценивали аналитики полученные специальности выпускников того или иного вуза и их запрашиваемые зарплаты. Среди всех волгоградских вузов выше всех в рейтинге оказался ВолгГТУ - он занял 27-е место, набрав 103,8 балла. В среднем выпускники технического университета планируют зарабатывать около 40 тысяч рублей.

На 63 строчке рейтинга расположился ВолГУ, 106-е место ВГСПУ, 193 – Волгоградский аграрный университет. К огромному удивлению, Волгоградский государственный медицинский университет расположился всего лишь на 325 месте списка лучших вузов страны. Волгоградская государственная академия физической культуры заняла 371 позицию. Попал в список и волжский вуз ВИЭПП, расположившийся на 394-й строчке.

В десятке лучших вузов страны, выпускающих самых востребованных и успешных специалистов на рынке труда, оказались: Высшая школа экономики, РАНХиГС, Университет «Синергия», Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и Казанский (Приволжский) федеральный университет.