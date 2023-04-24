Двое волгоградцев перечислили лжеброкерам более 4 млн рублей

Полиция напоминает о телефонных мошенниках Фото: Александр ПАНОВ

Двое жителей Волгоградской области перечислили лжеброкерам более 4 миллионов рублей. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, потерпевшие надеялись заработать деньги, но стали жертвами мошенничества. 45-летний житель Центрального района нашел в сети объявление о вложениях, которые гарантируют дивиденды. Он перечислил более трех миллионов рублей, но через две недели понял, что его обманули.

66-летний житель Ленинского района, работающих слесарем, поверил телефонному аферисту и тоже решил вложить в инвестиции более 1,5 миллионов.

- Полиция региона призывает граждан быть бдительными при общении с неизвестными лицами. Настоящие брокеры никогда не попросят перевести денежные средства на банковские карты физических лиц и иные платежные системы, - уточнили в полиции.