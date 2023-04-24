Волгоградские чиновники будут работать круглосуточно и обходить ветеранов

Программа мероприятий к майским праздникам еще формируется Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На оперативном совещании губернатора Волгоградской области основной темой стало подготовка и проведение майских праздников. Андрей Бочаров поставил своим подчиненным ряд задач в преддверии Дня Труда и Великой Победы, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации региона.

До 1 и 9 мая остается немного времени, но программа мероприятий еще формируется. Свое мнение, что должно быть в программе праздников, высказывают ветераны, профсоюзы, общественные организации, сообщается, что власти прислушиваются и к обычным жителям. Обычно волгоградцы в начале мая встречаются с родными и друзьями дома, на дачах, на природе, посещают памятные места. Основной задачей будет обеспечение комплексной безопасности.

- На отдельном контроле находятся вопросы обеспечения комплексной безопасности жителей и территории Волгоградской области на период праздничных и выходных дней. Уважаемые товарищи, наша общая задача — чтобы праздничные и выходные дни в Волгоградской области прошли спокойно, организованно, без происшествий, - обратился к своим заместителям Андрей Бочаров.

Среди других поставленных задач: посещение главами муниципалитетов вместо с молодежью и волонтерами ветеранов, утверждение графиков круглосуточных дежурств чиновников и сотрудников в больницах и интернатах, подготовка праздничных мероприятий с отдельным вниманием Дню Победы. Чтобы не допустить серьезных ЧП, должны скорректироваться силы и средства для предотвращения и ликвидации ЧС. На праздниках все системы жизнеобеспечения должны функционировать бесперебойно, при необходимости необходимо усилить работу общественного транспорта. В начале мая чиновники и спасатели должны мониторить пожароопасную ситуацию, оперативно реагировать на возгорания.