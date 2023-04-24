В Роспотребндзоре волгоградцам рассказали, как поддерживать свое здоровье весной

В первую очередь специалисты рекомендуют есть больше овощей и фруктов Фото: Артем КИЛЬКИН

Врачи рассказали с помощью чего можно привести в порядок свой организм после зимы. Способы «подзарядки» иммунитета сайту volgograd.kp.ru сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Специалисты рекомендуют больше есть свежих овощей и фруктов, из которых мы получаем аскорбиновую и фолиевую кислоту, а также каротин. Немаловажным шагом к поддержанию иммунитета станет также разнообразие рациона и отказ от вредных полуфабрикатов, рафинированных продуктов и консервов.

Дополнительную энергию организму также может дать тот самый солнечный витамин D. Получить его можно во время прогулки в солнечную погоду, а также, поедая лосось, сельдь, скумбрию, печень трески, молочные продукты и яичные желтки.

Также врачи рекомендуют делать себе точечный массаж лица, который поможет лучше усваивать витаминные добавки. Каждое утро, сразу после пробуждения, массируйте точки круговыми движениями: семь раз по часовой стрелке, семь раз – против.

Среди общих рекомендаций врачей также высокая двигательная активность, а также обращение к специалистам по мере необходимости.