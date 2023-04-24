В Волгограде 24 апреля простятся с профессором ВИБ Александром Ващенко

В Волгограде Александра Ващенко знают многие. Фото: ВИБ

В Волгограде сегодня, 24 апреля 2023 года, простятся с талантливым ученым и управленцем – основателем и профессором Волгоградского института бизнеса (ВИБ) Александром Ващенко, который ушел из жизни 22 апреля. Похоронят его на старом Ворошиловском кладбище. Церемония прощания пройдет в 13.00 в городском ритуальном комплексе на Землячки.

- Александр Николаевич прожил яркую жизнь, всегда имел активную позицию, его отличали глубокая человечность, подлинная интеллигентность, высокий профессионализм, жизнелюбие и оптимизм. – рассказали в ВИБе. - Вся его жизнь - яркий пример беззаветного служения системе образования, избранному делу, верности своим идеалам и убеждениям.

В Волгограде Александра Ващенко знают многие. В советские годы он работал в обкоме КПСС и облпотребсоюзе. Более 10 лет был директором кооперативного техникума, который позже превратил в институт под названием «Копейка» - один из немногих частных вузов области с многолетней историей.

За успехи в создании и развитии многоуровневой системы образования награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Имеет множество других наград, более сотни научных публикаций. Активно занимался общественной и научной деятельностью он до последних дней.

«Комсомольская правда» соболезнует родны и близким, друзьям и коллегам Александра Николаевича.