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НовостиПроисшествия24 апреля 2023 8:02

Под Волгоградом 26-летний водитель разбился на «Ладе»

Машина вылетела в кювет
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Водитель погиб.

Водитель погиб.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Накануне, 23 апреля, на трассе в Волгоградской области разбился 26-летний водитель «Лады Гранты». Смертельная авария произошла в Алексеевском районе. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, молодой мужчина в полночь ехал по автодороге «Самойловка-Шумилинская». На 152 километре он потерял управление над легковушкой.

- Совершил выезд на обочину попутного направления с последующим опрокидыванием в кювет, - уточнили в ведомстве.

Машина перевернулась и сильно помялась. Выжить было практически невозможно. Водитель скончался до приезда скорой помощи. Автомобилистов призывают соблюдать ПДД.