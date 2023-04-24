В Волгограде ИП изготовил из 100 кило леща 600 кило рыбных котлет

В Волгограде нашли опасную рыбную продукцию. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Волгоградский Россельхознадзор выдал предостережение ООО «Домашний продукт» за нарушение закона. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального надзорного ведомства, предприятие оформило документы, согласно которым из небольшого количества сырья была изготовлена крупная партия рыбных котлет.

- На площадке предприятия оформлены производственные сертификаты на 600 кг рыбных котлет из судака, выработанных из 100 кг филе леща, что фактически невозможно, - уточнили в ведомстве.

Это удалось выяснить благодаря мониторингу системы «Меркурий». ООО нарушило технический регламент о безопасности продукции и другие обязательные требования.