Магнитные бури ожидаются в Волгограде 24 апреля

Врачи советуют в эти дни больше отдыхать Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Волгоградцев ждет непростое испытание в виде магнитных бурь 24 апреля. Особенно сильно они могут повлиять на самочувствие метеозависимых жителей Волгоградской области утром, до полудня, а потом к концу дня - с 21:00 до 00:00, об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные «Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ».

Сила геоударов будет колебаться в диапазоне от 3 до 6 ударов. Своего пика магнитная буря настигнет уже глубокой ночью 25 апреля, около 3 часов ночи. В это время особо чувствительные люди могут ощущать головные боли, слабость, изменение кровеносного давления и общее недомогание. Врачи в такой период рекомендуют больше отдыхать.