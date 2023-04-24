Бастрыкин заступился мать двоих детей из Волгограда, которая может остаться без жилья

СК проводит проверку. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил разобраться в ситуации жительницы Волгограда, которая может остаться без единственного жилья и буквально оказаться на улице с двумя детьми. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, женщина обратилась в СМИ и рассказала о мошеннических действиях со стороны банка.

- Как поясняет женщина, что она ежемесячно вносила денежную сумму за ипотеку, но из-за закрытия банка и приостановленных банковских операций на ее счете образовался большой долг, в связи с чем ее дом был выставлен на торги, - уточнили в региональном следкоме.

Бастрыкин поручил подготовить доклад по итогам проверки. Волгоградские следователи разбираются в обстоятельствах этой ситуации.